«صندوق التنمية الزراعية» يمول استيراد الشعير وفول الصويا والذرة الصفراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تمويل صندوق التنمية الراعية لراس المال العامل في استيراد الشعير وفول الصويا والذرة الصفراء، وذلك بدون تكاليف إدارية او مقابل مالي.

وأوضحت الوزارة –عبر تويتر- أن الدعم يأتي بهدف تعزيز ووفرة الأمن الغذائي، حيث يمول صندوق التنمية الزراعية رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية (الشعير، فول الصويا، الذرة الصفراء) وذلك بدون تكاليف إدارية ومقابل مالي.

من جانبه، دعا الصندوق شركات القطاع الخاص للتقديم والحصول على التمويل ابتداءً من غد الأحد، وذلك عبر الرابط التالي اضغط هنا.