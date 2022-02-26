«الصحة»: 537 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل (537) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وحالة وفاة واحدة. وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، إنها سجلت (1085) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (721,473) حالة.

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