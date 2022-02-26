محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. هجوم بصاروخ وقنابل على مطار جولياني في كييف

أظهر مقطع فيديو، هجوم بصاروخ وقنابل على مطار جولياني في كييف. وكانت أوكرانيا شهدت أمس الجمعة استئناف العمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا، حيث سُمع دوي انفجارين قويين فجرا في وسط كييف، وفق وكالة “فرانس برس”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، بدء عملية عسكرية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل أيام، وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكري في مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

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