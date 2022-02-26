العثور على مفقود عفيف.. وفريق« إنجاد» يوضح حالته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض
اعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، العثور على مفقود عفيف بمنطقة الرياض «حيا» وذلك بعد ساعات من ورود بلاغ عن فقده.
وأوضح فريق إنجاد -عبر تويتر- أنه تم العثور على مفقود عفيف من قِبل أحد أعضاء الفريق، وهو بصحة طيبة ولله الحمد.
كان الفريق البحثي تلقى بلاغًا عن شخص مفقود مترجل على قدميه، بالقرب من عفيف التابعة لمنطقة الرياض، وعلى الفور تحرك عدد من أعضاء فريق انجاد للبحث عنه.
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