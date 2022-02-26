الرئيس الأوكراني: نحن هنا.. لن ننسحب ولن نستسلم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو من مدينة كييف، مؤكدًا أنه لا يزال في العاصمة للدفاع عن البلاد ضد الغزو الروسي.

وكانت دوائر أمنية في واشنطن قد أشارت إلى أن خطاب الرئيس الأوكراني لشعبه عبر هاتفه الجوال بالأمس، يشير بأنه لا يتواجد بالعاصمة، وأنه في الطريق إلى ملاذ آمن، وفرته له الاستخبارات الأمريكية منذ فترة طويلة خارج البلاد.

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