اخبار الخليج – «ألواني البحرين» تنظم زيارة 20 سيدة أعمال بحرينية لمعرض تجارة ملابس بتركيا

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت جمعية «ألواني البحرين» زيارة 20 رائدة وسيدة أعمال بحرينية من صاحبات المبادرات والمشروعات في قطاع الأزياء وتجارة الملابس الجاهزة والمجالات ذات الصلة إلى أكبر المعارض المتخصصة في هذا المجال، معرض اسطنبول الدولي للأزياء والملابس الجاهزة، والذي أقيم في مدينة اسطنبول بتركيا على مدى ثلاثة أيام.

ووفرت هذه الزيارة أمام رائدات وسيدات الأعمال البحرينيات فرصة التعرف على أحدث التطورات والتوجهات العالمية في مجال تصميم وصناعة وتجارة الملابس من خلال أكثر من 400 شركة مشاركة في هذا المعرض، إضافة إلى نشاط جمعيات مصدري الملابس، وبعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه الصناعة.

كما شملت الزيارة أيضا عددا من مصانع الملابس والأقمشة ومستلزماتها، إضافة إلى شركات تجارية عالمية متخصصة في شحن الملابس إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وعقدت عدد من عضوات الوفد البحريني الزائر عددا من اتفاقيات العمل والصفقات والتمثيل التجاري.

رئيسة الوفد البحريني، نائبة رئيس جمعية ألواني البحرين، الدكتورة حورية الديري أوضحت أن عضوات الوفد البحريني المشارك تمكن من عقد العديد من الصفقات التجارية المتنوعة على مدار ثلاثة أيام انعقاد المعرض، كما شاركن بفاعلية في عدد من البرامج المصاحبة في مجال عروض الأزياء، وورش العمل، واللقاءات، والاجتماعات مع مستشارين وموردين للملابس الجاهزة.

وقالت د. الديري إنه «بناء على ما تحقق من نجاح تعتزم جمعية ألواني البحرين مواصلة جهودها لدعم رائدات الأعمال البحرينيات نحو المشاركة في مختلف المعارض التجارية باعتبارها مدخلا أساسًا لتطوير الأعمال والمشاريع وتوفر فرصًا أكثر واقعية لطرفي الموردين والمستوردين»، وأضافت أن الجمعية تسعى أيضا إلى استضافة مثل هذا النوع من المعارض بمشاركة بحرينية ودولية مستقبلا، وبما يسهم في تطوير مشروعات رائدات الأعمال البحرينيات ومساعدتهن على التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن تنظيم «ألواني البحرين» لهذه المشاركة يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم جهود رفع المشاركة الاقتصادية للفتيات والسيدات البحرينيات، وزيادة قدرتهن على الاستقلال المالي، ودعم أسرهن، ورفع مساهمتهن في الاقتصاد الوطني.