وفد من «الشيوخ الفرنسي» يبحث في السعودية مجالات التعاون بين البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أعلن السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، أن وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي يجري حاليا زيارة رسمية إلى المملكة، خلال الفترة من 25 فبراير إلى 1 مارس؛ لبحث مجالات التعاون المشترك، وتفقد المواقع الثقافية والتاريخية بعدد من المناطق.

وكشف السفير الفرنسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن الوفد سيجري لقاءات عديدة خلال هذه الزيارة، مع وزارة الشؤون الخارجية ومجلس الشورى ومجلس التعاون لدول الخليج، كما سيزور الدرعية والعلا والعديد من المواقع الثقافية والتاريخية السعودية في الرياض.

وأشار إلى أن الوفد سيتناول خلال هذه اللقاءات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين فرنسا والمملكة السعودية خاصة المسائل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التطورات الثقافية والمجتمعية التي تشهدها المملكة، ولفت إلى أن الوفد سيلتقي بالعديد من أعضاء المجتمع الفرنسي وممثليه في المملكة خاصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن الوفد مؤلف من مجموعة الصداقة «فرنسا- دول الخليج» ولوران لافون، رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ الفرنسي.

كما يضم الوفد بيار أوزلياس، سيناتور أودوسين، وصوفيا لا برفوتيه، سيناتور كالفادوس، وسيلين بولاي إسبيرونيه، سيناتور باريس، وجاك غروسبيرين، سيناتور دوبس، ولوسيان ستانزيوني، سيناتور فولكوز، وأولفيه كاديك، سيناتور الفرنسيين المقيمين في الخارج.

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يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قام بزيارة إلى المملكة في ديسمبر الماضي في إطار تعميق التعاون بين البلدين.