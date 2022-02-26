محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الاوكراني يظهر لاخر مرة في شوارع العاصمة “كييف ” وحرب شوارع تندلع الان …شاهد “فيديو”

عاود الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الظهور من أمام مكتبه في العاصمة كييف معلنًا مواصلة المقاومة ضد روسيا، تزامنًا مع حرب شوارع وقصف على الأحياء المدنية.

وظهر زيلينسكي، اليوم السبت، في مقطع فيديو من أمام مكتبه وقد بدا عليه الإنهاك، في أحد شوارع العاصمة كييف، وهو يقول إن الجيش الأوكراني لن يلقي سلاحه، ولن يستسلم للغزاة.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأضاف زيلينسكي وقد علت الابتسامة وجهه: “نتمنى للجميع صباحا جيدا”.

وأوضح أنه يريد دحض الأخبار الكاذبة بأنه غادر أوكرانيا، وقال: “أنا هنا”، مؤكدا ضرورة الدفاع عن البلاد. واختتم الرئيس المقطع قائلا: “المجد لأوكرانيا!”.

يأتي ذلك عقب إعلان من وزارة الداخلية الأوكرانية عن أن قتالا عنيفا يدور في شوارع كييف، ودعت السكان للحذر، فيما أظهرت مقاطع فيديو استهداف مبنى سكني من قبل القوات الروسية وسقوط قتلى ومصابين.



لمشاهد