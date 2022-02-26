بعد 13 عامًا من فصلهما بالمملكة.. التوأمان السياميان المصريان يكشفان أول لقاء بـ«الربيعة» ويوجهان رسالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

بعد 13 عامًا من فصلهما في السعودية، وجه التوأمان السياميان المصريان “حسن ومحمود” رسالة شكر وعرفان لخادم الحرمين الشريفين، والدكتور عبدالله الربيعة، وإلى المملكة وشعبها، متمنين لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وجاء ذلك خلال لقاء التوأم المصري، مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، مؤكدين أنهما قدما لإجراء الفحوصات والتحاليل، لمعرفة تأثير عملية الفصل طوال السنوات الماضية.

وكشفا أنهما احتفلا بيوم تأسيس السعودية، مع الدكتور عبدالله الربيعة في مكتبه، موضحين أنه أهداهما الشماغ والعقال، اللذين ظهرا بهما في الصور المتداولة.

وأكد التوأمان السياميان المصريان “حسن ومحمود” رغبتهما في لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لشكرهما، وكذلك لرغبتهما في تقبيل يد خادم الحرمين الشريفين.

وكان التوأمان السياميان المصريان “حسن ومحمود” التقى بالدكتور عبدالله الربيعة، وكانت سعادتهما كبيرة بأول لقاء يجمعهما به بعد عملية الفصل، حيث كانا في كل مرة يطالبان والديهما بالذهاب والسفر للسعودية لرؤية الربيعة

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وقال التوأمان: عندما حضناه شعرنا بأنه مثل والدنا بالضبط، ولولاه لما كنا انفصلنا عن بعضنا، وحرص التوأمان السياميان على مشاركة السعودية في احتفالات ذكرى يوم التأسيس، حيث قاما بارتداء الزي السعودي.

وأكد والد التوأمين السياميين المصريين أنه لن يوفي السعودية وقيادتها وشعبها الشكر والتقدير.

وأجريت عملية الفصل للتوأمين في عام 2009، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، حيث تم خلالها فصل الالتصاقات في الأمعاء والمسالك البولية والتناسلية والحوض.