روسيا تستهدف بنى تحتية عسكرية في أوكرانيا بصواريخ كروز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق -وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا، في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات نقلها التلفزيون “خلال الليل نفذت القوات المسلحة للاتحاد الروسي ضربة بواسطة أسلحة دقيقة بعيدة المدى أطلقت جوا وبحرا ضد بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا”.

وأكدت قيادة الجيش الأوكراني من جهتها أن المناطق القريبة من مدن سومي وبولتافا وماريبول تعرضت لضربات جوية أمس الجمعة مع إطلاق صواريخ كروز من طراز “كاليبر” على البلاد من البحر الأسود.

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وأفادت تقارير من مناطق بالعاصمة الأوكرانية باندلاع قتال في الساعات المبكرة من صباح اليوم، وذلك بعدما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنه يتوقع أن يقتحم الجيش الروسي العاصمة كييف خلال الليل، على ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الجيش الأوكراني إنه صد هجوما للقوات الروسية على ثكنات للجيش الأوكراني في غرب كييف خلال الليل، على بعد 7 كيلومترات من وسط المدينة. وأظهرت صور اندلاع نيران فوق موقع الاشتباكات، في حين سمع دوي إطلاق نار في مقاطع فيديو تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.