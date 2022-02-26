“هيئة الاتصالات” تعلن عقد أول مزاد من نوعه عالميًا لترددات نطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية في أغسطس المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن موعد عقدها للمزاد الأول من نوعه عالميًا في ترددات النطاق (2100) ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية ( Non- Terrestrial Networks) (NTN) للجيل الخامس، وذلك في 23 من أغسطس المقبل، فيما ستنشر وثيقة معلومات وقواعد المزاد في 26 من يونيو المقبل، ضمن خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023، والتوجه الإستراتيجي للهيئة في تمكين تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية .

وأوضحت الهيئة أن عقد المزاد يعزز أدوارها كمنظّم رقمي ممكّن لتبني التقنيات اللاسلكية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، مما سيتيح تغطية المواقع النائية في المملكة بالتقنيات الحديثة للشبكات غير الأرضية، كما أن ترخيص الترددات من خلال المزاد سيمكن العموم من الحصول على خدمات إنترنت عالية السرعة في الطائرات، بالمواءمة مع الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2020-2025م).

وبيّنت الهيئة أن عقد المزاد يأتي ضمن بيئة تنظيمية تحفز الاستثمارات في القطاع وتعزز كفاءة توزيع واستخدام الطيف الترددي بالمملكة، حيث ستسهم الترددات المطروحة في المزاد في تبنّي تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية كالجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، والإنترنت على الطائرات، وكذلك إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية، والمنصات عالية الارتفاع، والمنصات منخفضة الارتفاع، وتكامل مكونات الجيل الخامس الأرضية والساتلية (MSS/CGC).

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وتدعو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع المستثمرين والمهتمين في مجال الشبكات غير الأرضية محليًا ودوليًا إلى المشاركة في مزاد الشبكات غير الأرضية، والاستثمار في هذه التقنيات الحديثة لتعزيز الخدمات اللاسلكية المقدمة للعموم في المملكة.

يشار إلى أن الهيئة نشرت خلال العام الماضي 2021 وثيقة استطلاع مرئيات العموم حول تصميم مزاد الشبكات غير الأرضية، ووفقًا لمخرجات الاستطلاع حددت الهيئة تاريخ انعقاد مزاد

(NTN) وشروطه عقب التشاور مع الجهات المحلية والدولية المهتمة في هذا المجال.