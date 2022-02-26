“هيئة الاتصالات” تعلن عقد أول مزاد من نوعه عالميًا لترددات نطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية في أغسطس المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن موعد عقدها للمزاد الأول من نوعه عالميًا في ترددات النطاق (2100) ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية ( Non- Terrestrial Networks) (NTN) للجيل الخامس، وذلك في 23 من أغسطس المقبل، فيما ستنشر وثيقة معلومات وقواعد المزاد في 26 من يونيو المقبل، ضمن خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023، والتوجه الإستراتيجي للهيئة في تمكين تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية .
وأوضحت الهيئة أن عقد المزاد يعزز أدوارها كمنظّم رقمي ممكّن لتبني التقنيات اللاسلكية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، مما سيتيح تغطية المواقع النائية في المملكة بالتقنيات الحديثة للشبكات غير الأرضية، كما أن ترخيص الترددات من خلال المزاد سيمكن العموم من الحصول على خدمات إنترنت عالية السرعة في الطائرات، بالمواءمة مع الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2020-2025م).
وبيّنت الهيئة أن عقد المزاد يأتي ضمن بيئة تنظيمية تحفز الاستثمارات في القطاع وتعزز كفاءة توزيع واستخدام الطيف الترددي بالمملكة، حيث ستسهم الترددات المطروحة في المزاد في تبنّي تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية كالجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، والإنترنت على الطائرات، وكذلك إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية، والمنصات عالية الارتفاع، والمنصات منخفضة الارتفاع، وتكامل مكونات الجيل الخامس الأرضية والساتلية (MSS/CGC).
أخبار قد تهمك
وتدعو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع المستثمرين والمهتمين في مجال الشبكات غير الأرضية محليًا ودوليًا إلى المشاركة في مزاد الشبكات غير الأرضية، والاستثمار في هذه التقنيات الحديثة لتعزيز الخدمات اللاسلكية المقدمة للعموم في المملكة.
يشار إلى أن الهيئة نشرت خلال العام الماضي 2021 وثيقة استطلاع مرئيات العموم حول تصميم مزاد الشبكات غير الأرضية، ووفقًا لمخرجات الاستطلاع حددت الهيئة تاريخ انعقاد مزاد
(NTN) وشروطه عقب التشاور مع الجهات المحلية والدولية المهتمة في هذا المجال.
قد يهمك أيضاً :-
- روسيا تستهدف بنى تحتية عسكرية في أوكرانيا بصواريخ كروز
- عاجل : روسيا تهدد دولتين اوربيتين بالهجوم الخاطف
- الصين تفاجئ العالم بصناعة طائرات هجومية فائقة السرعة والدقة ...ما هي قدرات الطائرة الصينية "إل - 15"؟
- الرئيس الأمريكي يوقع مذكرة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
- الحج والعمرة: إصدار 333 ألف تصريح للعمرة والصلاة في المسجد الحرام
كانت هذه تفاصيل خبر “هيئة الاتصالات” تعلن عقد أول مزاد من نوعه عالميًا لترددات نطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية في أغسطس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.