المجر تعرض استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

عرضت المجر مساء أمس الجمعة استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في بودابست، غداة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إنه اتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف وبمدير إدارة الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك.

وأوضح في فيديو على فيسبوك “اقترحتُ عليهما إجراء محادثات في بودابست. (إنه) مكان آمن” للوفدين، مضيفاً “شَكرا لي العرض وقالا إنّهما سيدرسانه”.

وتابع “نأمل في التوصل الى اتفاق لبدء المحادثات خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة”.

وشهدت المجر، عضو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تقارباً في علاقاتها مع موسكو في السنوات الأخيرة في ظلّ حكومة فيكتور أوربان.

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وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق استعدادها لعقد اجتماع مع وفد أوكراني في العاصمة البيلاروسية مينسك، غير إنها اشترطت استسلام الجيش الأوكراني قبل إجراء أي “مفاوضات”.