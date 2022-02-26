روسيا تهاجم “ماريوبول” باستخدام سفن حربية برمائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أفاد تقييم لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن القوات الروسية تستخدم سفنا حربية برمائية لمهاجمة مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وتسمح هذه السفن للجيش بنقل الجنود والمعدات إلى الشاطئ للقيام بعمليات حتى في الأماكن التي لا توجد بها موانئ.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون “نعتقد حقا أن مثل هذا الهجوم يتم تنفيذه اليوم”.