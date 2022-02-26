محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. نائبة أوكرانية تحمل الكلاشينكوف “سيدافع نساؤنا عن أرضهم مثل الرجال”
نشرت النائبة في البرلمان الأوكراني، كيرا روديك، صورة لها عبر حسابها على موقع تويتر، من داخل منزلها وهي تحمل سلاح الكلاشينكوف، وتؤكد استعدادها للانضمام لصفوف المقاتلين للدفاع عن بلادها ضد الغزو الروسي.
وكتبت النائبة الأوكرانية كيرا روديك :”تعلمت استخدام الكلاشينكوف، ومستعدة للتجنيد، وسيدافع نساؤنا عن أرضهم مثل رجالنا”.
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وعلى مدار الساعات القليلة الماضية بدأت المقاومة الشعبية في العاصمة الأوكرانية، الاستعداد لمواجهة الاجتياح الروسي، حيث قام عدد من المواطنين بإعداد قنابل مولتوف حارقة لمواجهة الجيش الروسي في كييف.
ويواصل الجيش الروسي، لليوم الثاني، العمليات العسكرية على أوكرانيا، وقصف المطارات والعديد من المواقع العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف.
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