أوكرانيا: إسقاط طائرة روسية من طراز إليوشن جنوب كييف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات كشفت وسائل إعلام أوكرانية، أن الدفعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط طائرة روسية من طراز إليوشن جنوب العاصمة كييف. وأعلن الرئيس الأوكراني، أن العدو سيحاول اختراق دفاعاتنا بكل الطرق القاسية وغير الإنسانية. وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن التنظيم الدفاعي البطولي يعرقل تقدم القوات الروسية. من ناحيته أكد البيت الأبيض، أن الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي. وقبل قليل أسقط الفيتو الروسي مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، ليبطل مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا في المجلس الدولي. أخبار قد تهمك وأوضح المندوب الروسي في مجلس الأمن أنهم صوتوا ضد مشروع القرار المعادي لروسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن مشروع القرار يخالف مصالح كييف.

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