شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهدي تايلند 50 ألف نسخة مصاحف وترجمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، اليوم، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- البالغة 50.060 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات معاني القرآن الكريم، إلى مملكة تايلند.

مراسم تسليم

وتُجرى مراسم تسليم الهدية بالعاصمة بانكوك، بحضور شخصيات سياسية وإسلامية وعلماء ودعاة، بعد أن تم وصول جميع الشحنات في إطار الجهود المبذولة لوصول الهدية للمسلمين بالعالم قبل شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

جهود ودعم

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ د.عبداللطيف آل الشيخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما ودعمهما المستمر لجميع الأعمال التي تسهم في خدمة كتاب الله العزيز طباعة ونشراً وتعليمًا، مشيراً إلى أن هذه الهدية هي رسالة المملكة السامية والمنبثقة من ريادتها للعالم الإسلامي، التي تتزامن كذلك مع تطور وتميز العلاقات بين البلدين.

رسالة سامية

وأوضح أن الهدية هي امتداد لما تم إرساله لمملكة تايلند خلال السنوات الماضية، حيث تأتي إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم وتماشيًا مع الرسالة السامية التي تضطلع بها المملكة نحو خدمة كتاب الله، ونشره للمسلمين بالعالم بملايين النسخ سنوياً وترجمات معاني القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية.

شاهد تاريخي

وبين أن مجمع الملك فهد يعد أكبر شاهد تاريخي للعناية بالقرآن الكريم شيدته المملكة ويحظى بعناية واهتمام المسلمين بالعالم، منوهاً بما تم من ارتفاع معدل إنتاجه بأكثر من 100%، وذلك من سبعة ملايين نسخة سنوياً إلى عشرين مليون نسخة سنوياً وبجودة عالية، مشيراً إلى أنه بلغ إنتاج المجمع حتى نهاية عام 2021 أكثر من 345 مليون نسخة، وزع منها أكثر من 320 مليون نسخة هدية من المملكة للمسلمين في أرجاء العالم، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وتقدمها واستقراراها.