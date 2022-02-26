شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون العلمي» و«الصلح في القصاص» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد مجلس الشورى الإثنين المقبل جلسته العادية السابعة والعشرين والتي تستعرض فيها اللجنة الخاصة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.

التجارة والاستثمار

وتقدم لجنة التجارة والاستثمار خلال الجلسة تقريريها بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان للتعاون في المجالات التجارية، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين المملكة وعمان، فيما تقدم اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

المياه والزراعة

ويصوت المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين، على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة المقدمة في وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية المعدل. كما تقدم لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441/1442هـ، كما يصوت على التوصيات التي تضمنتها وجهة النظر حيال التقرير.

الشؤون الإسلامية

وتعرض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص؛ المقدم استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس، ومن المنتظر أن يصوت المجلس خلال الجلسة على قراره بشأنه. ويأتي مشروع النظام كمقترح وفق المادة «23» من نظام المجلس التي تجيز للمجلس اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك.

رفع الوعي

ويهدف مشروع النظام المقترح عبر «18» مادة إلى تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه.

الثقافة والرياضة

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية فرنسا. كما ينظر المجلس في ذات الجلسة في تقريرٍ تقدمه لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية.