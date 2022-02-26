شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة سعوديون الأفضل محتوى بـ«هيلثكون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز فريق طلاب المملكة بجائزة أفضل جودة المحتوى لـ «حملة المخدرات»، في ختام فعاليات «هيلثكون»، التي نظمها مجلس الصحة الخليجي واستمرت لمدة ثلاثة أيام في دبي ضمن مبادرات إكسبو 2020.

وعكف جميع الطلاب من جميع دول الخليج خلال الأيام الماضية على الخروج بأفكار إبداعية للحملات الثلاث المقررة سابقا وهي: حملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن، وحملة خطورة السجائر الإلكترونية، وحملة المخدرات. وقدم جميع الطلاب أفكارهم الإبداعية أمام لجنة التحكيم ليتم تقييمها.

وسلم الجوائز للطلاب الفائزين مدير إدارة الصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجي د. محمد بن حمد آل ثاني، ومدير عام مجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل، ومدير إدارة التموين عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجي نايف أسعد الجشعم.

يذكر أن المجلس سيتبنى جميع أفكار الطلاب المشاركين خلال حملاته القادمة، وسيتم تضمينها في خطته التوعوية للحملات الثلاث المدرجة في مبادرة «هيلثكون».