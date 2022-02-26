شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «ركايب جبة» بمحمية الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت فعالية «ركايب جبة» في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ليخوض زوراها تجربة فريدة من نوعها بالترحال على ظهور الإبل في منطقة حائل وتحديدا في جبة حيث التاريخ الممتد لآلاف السنين.

وتستغرق رحلة الركايب الواحدة ثلاثة أيام، تقطع فيها كل رحلة مسافة 20 كلم بين الرمال الذهبية في صحراء النفود، كما تتضمن التجربة زيارة «جبة» التي تعد أحد أقدم المواقع الإنسانية وأهم المواقع الأثرية المسجلة باليونسكو، وتضم أشهر الرسوم والنقوش الثمودية التي يصل عددها إلى أكثر من 4000 رسم ونقش.

وتتميز التجربة بالنظر إلى رمال صحراء النفود الذهبية من الشمال والرمادية في الجنوب الغربي وبإطلالات بانورامية تحت سماء تزينت بالكواكب والنجوم، وأشكال متنوعة من كثبان رملية مبهرة. وتشمل الرحلة العديد من النشاطات والمغامرات وخوض تجارب تعزز من الموروث الثقافي، إضافة إلى زيارة متاحف جبة الأثرية، والتعرف على الفنون الفلكلورية والتراث الثقافي الأصيل لأهالي منطقة حائل، والتعرف على نباتات البيئة الصحراوية كالقيصوم، والطلح، والغضا، والعرفج.