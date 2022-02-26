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السنغال تدعم طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030

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الدمام - شريف احمد - أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية السنغال عمر ديمب باه دعم بلاده لطلب المملكة العربية لاستضافة معرض إكسبو 2030. وأوضح، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، مع رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض. وأكد أن دعم جمهورية السنغال يجسد متانة العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين. من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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