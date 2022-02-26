شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تدعم طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية السنغال عمر ديمب باه دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030. وأوضح، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، مع رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض. وأكد أن دعم جمهورية السنغال يجسد متانة العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين. من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.