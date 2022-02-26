شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق الاختبارات الشفهية والعملية في جميع مراحل التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق غداً الأحد، اختبارات المواد العملية، والشفهية، ومواد التقويم التكويني في مدارس التعليم العام لجميع مراحل التعليم «الحكومي والأهلي والعالمي» ضمن اليوم الدراسي، في حين تبدأ الاختبارات التحريرية حضوريًا لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد 3 شعبان، ولمدة 5 أيام، مع تقسيم الطلاب لمجموعات في اليوم الواحد، وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، على أن تجرى الاختبارات في جلسة واحدة وألا تزيد على مادتين دراسيتين.

وأنهت المدارس تشكيل اللجان المشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس 8 شعبان 1443هـ.

وصدرت تعليمات لمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بضرورة إبلاغ الطلاب بضرورة التحصين كشرط لدخول الاختبارات، وأن الطالب غير المحصن في هاتين المرحلتين بدون عذر، يُستثنى من حضور الاختبار النهائي، ولا يُمكّن من دخول المدرسة، ويُعد غائباً، ويجري اختباره مع طلاب الأعذار في بداية الفصل الثالث، وفي حال تغيب الطالب عن الاختبار يُنظر في عذره وفق الإجراءات المتبعة، وفيما يخص المعفيين من تلقي اللقاح، وذوي الأعذار يطبّق عليهم الاختبار بعُذر الذي يُجرى مع بداية الفصل الدراسي الثالث، وسيحدد آلية الاختبار مع تحديد آلية الحضور بداية الفصل الثالث.