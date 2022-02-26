شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المسافرين بالإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعميمًا لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية ، بشأن ضرورة الإفصاح عن المبالغ النقدية والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتجاوز الحد المسموح به.

ونص التعميم على أنه يجب على شركات الطيران توعية المسافرين المغادرين والقادمين إلى المملكة بضرورة الإفصاح للجهات المختصة عن المبالغ النقدية والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتجاوز الحد المسموح به، حسب أنظمة المملكة العربية السعودية.