شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى في المملكة.. تدشين محطة تحويل النفايات إلى الوقود البديل والان نبدء بالتفاصيل
وتنتج هذه الوحدة أكثر من 40 ألف طن سنويا من الوقود البديل المستعاد من النفايات البلدية، بالإضافة إلى استعادة ما يزيد على 7500 طن سنويا من النفايات القابلة للتدوير، مما سيوفر سنويا ما يزيد على 100 ألف برميل من الزيت الثقيل، كخطوة أولى نحو المساهمة في تحقيق الوفر من الوقود المكافئ، بما يقارب الـ 24 مليون برميل سنويا على مستوى المملكة، باحتساب إجمالي الطاقة الحرارية لكامل النفايات البلدية الصلبة. وتبلغ مساحة المشروع 4500 متر مربع.
ويسهم المشروع في تحقيق هدف التحول عن المرادم للنفايات البلدية الصلبة بنسبة 70 ٪ في مدينة الرياض بحلول عام 2025/ 2026، والاستبعاد عن المرادم بنسبة 94 ٪ على مستوى المملكة بحلول عام 2035، مما يخفض الانبعاثات الضارة بما يعادل 38 مليون طن سنويا على مستوى المملكة، ضمن إطار تحقيق أهداف مبادرة «السعودية الخضراء».