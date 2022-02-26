شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى في المملكة.. تدشين محطة تحويل النفايات إلى الوقود البديل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، والشركة السعودية لإعادة التدوير «سرك»، أمس الأول، منشأة فرز النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل، وذلك في مدينة الرياض.ويعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلا في شركة الحلول الخضراء لفرز النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل، وهو سابقة نوعية لإنتاج الوقود البديل لتزويد قطاع منظومة الصناعة خاصة قطاع صناعة الإسمنت «الأخضر».

وتنتج هذه الوحدة أكثر من 40 ألف طن سنويا من الوقود البديل المستعاد من النفايات البلدية، بالإضافة إلى استعادة ما يزيد على 7500 طن سنويا من النفايات القابلة للتدوير، مما سيوفر سنويا ما يزيد على 100 ألف برميل من الزيت الثقيل، كخطوة أولى نحو المساهمة في تحقيق الوفر من الوقود المكافئ، بما يقارب الـ 24 مليون برميل سنويا على مستوى المملكة، باحتساب إجمالي الطاقة الحرارية لكامل النفايات البلدية الصلبة. وتبلغ مساحة المشروع 4500 متر مربع.

ويسهم المشروع في تحقيق هدف التحول عن المرادم للنفايات البلدية الصلبة بنسبة 70 ٪ في مدينة الرياض بحلول عام 2025/ 2026، والاستبعاد عن المرادم بنسبة 94 ٪ على مستوى المملكة بحلول عام 2035، مما يخفض الانبعاثات الضارة بما يعادل 38 مليون طن سنويا على مستوى المملكة، ضمن إطار تحقيق أهداف مبادرة «السعودية الخضراء».