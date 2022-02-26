شكرا لقرائتكم خبر عن جولات تفتيشية رقابية لمكافحة التستر التجاري بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، أمس الأول، جولات تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية والأسواق الشعبية والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام المكافحة، وذلك ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

واستهدفت هذه الحملة الرقابة والمتابعة لمخالفي نظام التستر في الأنشطة التجارية التي تشير تقنيات الذكاء الاصطناعي بوجود تستر تجاري فيها، حيث تعتمد المرحلة الجديدة للمكافحة على الاستعانة بهذه التقنيات لتحليل المعلومات والبيانات لرصد حالات التستر وضبط المخالفين.

ودعا فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عموم المستهلكين في المنطقة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.