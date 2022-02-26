شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف جولة لرصد السلوك والمخالفات في يناير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، متمثلة في إدارة الصحة العامة، خلال شهر يناير الماضي، 3740 جولة لرصد السلوك والمخالفات.
وبينت صحة حائل أن الجولات شملت 67 جولة لمكافحة العدوى و12 جولة إشرافية على المنافذ و30 جولة تخص الصحة المدرسية، وكذلك 15 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية و10 جولات للحماية من الإشعاع، و3 جولات لصحة البيئة، إضافة إلى 4 جولات على المنافذ، و8 جولات لمكافحة التدخين، كما تلقت إدارة الصحة العامة 22 بلاغا لتسمم كيميائي، وبلاغا واحدا لتسمم غذائي.
يذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.