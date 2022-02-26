شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف جولة لرصد السلوك والمخالفات في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، متمثلة في إدارة الصحة العامة، ‏خلال شهر يناير الماضي، ‏3740‏ جولة لرصد السلوك والمخالفات.‏

وبينت صحة حائل أن الجولات شملت ‏67 جولة لمكافحة العدوى و12 جولة إشرافية ‏على المنافذ و‏30 جولة تخص الصحة المدرسية، وكذلك 15 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية و10 جولات للحماية من الإشعاع، و3 جولات لصحة البيئة، إضافة إلى‏ 4 جولات على ‏المنافذ، و8 جولات لمكافحة التدخين، كما تلقت إدارة الصحة العامة 22 بلاغا لتسمم ‏كيميائي، وبلاغا واحدا لتسمم غذائي.

يذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.