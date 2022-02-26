شكرا لقرائتكم خبر عن 664 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و«النشطة» 14571 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 664 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 1409 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 637، مع تسجيل حالتي وفاة.

وبينت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 743205 حالات، بينما بلغ عدد حالات التعافي 720388 حالة، والحالات النشطة 14571، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 8993 حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».