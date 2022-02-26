شكرا لقرائتكم خبر عن الأشجار المتراكمة بـ «شراع الخبر».. أخطار بيئية «قابلة للاشتعال» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى مواطنون في حي الشراع بمحافظة الخبر استياءهم من تراكم الأشجار منذ سنوات، مقابل مشتل الأمانة، وأنها أصبحت كثيفة وتشكل خطرا على الأهالي، خاصة أنها قابلة للاشتعال، مؤكدين أنها أصبحت ملجأ للكلاب الضالة، والزواحف، والقوارض.

تجمع الحشرات

وأفاد «خالد السالم» بأن هذه الأشجار متراكمة منذ 5 سنوات، وأنها في ازدياد كل يوم، مؤكدا أن في وجودها وكثافتها أضرارا لأهالي الحي، إذ تتجمع فيها الحشرات والبعوض والقوارض، وأن وجودها ضد مبادئ السلامة.

قابلية الاشتعال

وأضاف: بأي شرارة صغيرة قد تشتعل جميعها، ويصعب إطفاؤها، وقد تؤدي إلى حريق في كامل الحي، لكثافتها، مضيفا أنها خطرة على الجميع، خاصة الكبار في السن، والأطفال، لعدم وعيهم بخطورتها، إضافة إلى أن منظرها يعتبر مشوها، وغير حضاري.

أسباب رئيسية

وبين «منصور الخير الله» أن هذه الأشجار تزداد بشكل يومي، مرجعا زيادتها لسببين رئيسيين، الأول إلقاء البعض النفايات والأشجار عليها، والثاني وجود مشتل الأمانة أمامها، وأن جميع ما ينظف من مشتل الأمانة يلقى مع هذه الأشجار، ما أدى إلى تراكمها.

مرتع للحيوانات

وأضاف أنها أصبحت مرتعا للحيوانات الضالة، مثل الكلاب، التي أصبحت متواجدة بشكل دائم في داخل الشبك الموضوعة فيه الأشجار، إضافة إلى تكاثر القوارض والزواحف، الأمر الذي يشكل خطرا بيئيا أو صحيا، محذرا من احتمالية اشتعال هذه الأشجار، التي تحتاج إلى شرارة واحدة - بحسب وصفه -.

دوائر حكومية

من ناحيته، بين «محمد عبدالعزيز» أن الأشجار أصبحت مأوى للكلاب الضالة وللقوارض والزواحف السامة، وأنه يجب أن يكون مكان هذه الأشجار دوائر حكومية تخدم أهل الحي.

تلوث بصري

وأكد أن هذه الأشجار تشكل تلوثا بصريا، وتترك انطباعا سلبيا عن المحافظة، إضافة إلى قابليتها للاشتعال بأسهل طريقة، مضيفا: يجب أن تزال قبل أن تكون هناك كارثة تحل بأهالي الحي، فالأطفال أيضا أصبحوا معرضين لخطر هذه الأشجار.