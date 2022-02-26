شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مستودعات في «صناعية اندسكوم» تكشف 5 مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 5 مخالفات، خلال جولاتها الميدانية على 9 مستودعات في صناعية «اندسكوم»، وتمثلت هذه المخالفات في عدم تجديد رخصة البلدية، وعدم مطابقة اشتراطات اللوحات التجارية، واستخدام الطرق والساحات العامة.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ما أسفر عن رصد عدة مخالفات صحية تتعلق بسلامة الغذاء، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، إضافةً إلى تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال رش وتطهير حاويات النفايات بمدينة الظهران.

ونفذت البلدية جولة تفتيشية على المباني التجارية والأبراج قيد الإنشاء؛ للتأكد من وضع الحواجز والسواتر بما يتناسب مع المواصفات الهندسية، لسلامة المارة، ومرتادي الطريق من مخاطر سقوط مواد البناء، وتم خلالها رصد 5 مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.