شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 3 مخالفات لمبان تحت الإنشاء غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية غرب الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها لمتابعة ومخالفة المباني تحت الإنشاء، ما أسفر عن ضبط مخالفات لعدم تأمين حاوية للأنقاض، وعدم وضع سواتر، واستخدام الطرق والشوارع العامة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك بهدف أنسنة المدن، وتحقيق جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030.

من ناحيتها، واصلت إدارة صحة البيئة جولاتها على صوالين الحلاقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والامتثال للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، ورصدت عدة مخالفات، أبرزها عدم التقيد بالزي الموحد، وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين، وتدني مستوى النظافة.

وواصلت البلدية جولاتها اليومية على منشآت العصائر الطازجة؛ للتأكد من الإجراءات الصحية والاحترازات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».