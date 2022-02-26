شكرا لقرائتكم خبر عن .. وعدد من المواقع بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية محافظة الجبيل، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، صيانة وإصلاح بعض المواقع، وإغلاق مواقع أخرى، وذلك إثر عدد من بلاغات المواطنين.

وواصلت البلدية أعمالها في سفلتة شارع الملك عبدالله «رحمه الله»، وإصلاح وتجديد اللوحات الإرشادية، إضافةً إلى تغطية بعض الطرق غير المسفلتة بالأسفلت المبشور، وذلك تحسبًا للظروف الجوية، لحين اعتماد مشاريع السفلتة.

على جانب آخر، كثفت البلدية جهودها في ضاحية الملك فهد، من خلال استبدال أوعية النفايات، وإضافة 240 برميلًا للنفايات، وتنظيف 18 موقعًا من الأراضي الفضاء، إضافةً إلى نظافة الحديقة العامة، وتعقيم ألعاب الأطفال.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.