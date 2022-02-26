شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح طريق مطار الملك فهد في الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، أعمال إصلاح طريق مطار الملك فهد، من تقاطع طريق الصالة الملكية، إلى تقاطع طريق أبو حدرية في الاتجاهين، وذلك بدءًا من اليوم السبت.

وواصل الفرع العمل بمشروع استكمال الطريق الذي يربط طريق «الرياض - الدمام» السريع، بطريق «الظهران - العقير»، والذي يعتبر إحدى مراحل لتنفيذ طريق «الجبيل- الظهران - العقير- سلوى»، والمسمى بـ «الطريق الرابط».

وانتهى فرع النقل من أعمال إصلاح فواصل التمدد على طريق الملك فهد «جسر الصناعية الأولى» في اتجاه الدمام، وفتح الحركة أعلى الجسر، على أن يتم استكمال الأعمال في اتجاه الخبر، غدًا الأحد.

كان الفرع قد واصل أعمال إنشاء الطريق الذي يربط مدينة الملك خالد العسكرية بتقاطع دغيليب الوجعان بطول 100كم، وانتهى من الأعمال الترابية بطول 89 كم، وطبقة الأساس الأسفلتي بطول 37 كم، إضافةً إلى الانتهاء من صب 35 عبارة صندوقية وجميع قواعد وجيردرات التقاطع على طريق حفر الباطن.