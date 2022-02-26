شكرا لقرائتكم خبر عن مع اعتدال الأجواء.. إقبال على الحدائق والواجهات البحرية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أجواء المنطقة الشرقية في الاعتدال، مع استقرار درجات الحرارة وبعض الغيوم الجزئية، وفرصة هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من محافظات شمال المنطقة، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ«اليوم»: إن فصل الشتاء في أيامه الأخيرة، ويتبعه الاعتدال الربيعي على جميع محافظات المملكة، وذلك يوم 20 مارس، والذي تتعامد فيه الشمس على خط الاستواء، ويتساوى الليل مع النهار.

وأضاف: يوم 21 مارس يكون النهار أطول من الليل؛ لتقدم حركة الشمس الظاهرية باتجاه الشمال، وفي هذا الوقت من السنة تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال على معظم مناطق المملكة، بما فيها المنطقة الشرقية، وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع ولا يستبعد حدوث موجات باردة أحيانًا بشكل طفيف على بعض المناطق الشمالية والشرقية للمملكة، مع هطول أمطار خفيفة وسحب ركامية على المنطقة.

وشهدت الحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية إقبالًا من المواطنين والمقيمين، للاستمتاع بالأجواء، في إجازة نهاية الأسبوع، مع توفر ألعاب للأطفال، وجلسات للعائلات.