شكرا لقرائتكم خبر عن منصات تقنية لخفض عدد الحوادث ونسب الوفيات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت الإدارة العامة لهندسة النقل والسلامة المرورية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، في المعرض الدولي للسيارات، في نسخته الثالثة، ودشنه محافظ الخبر سليمان الثنيان، تحت شعار «طريقك أمان 2»، في مركز المعارض الدولية «الظهران إكسبو».

التوعية المرورية

ويستهدف المعرض، الذي جاء بتنظيم من القوات الخاصة لأمن الطرق، ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية والشركات ذات العلاقة، رفع مستوى التوعية المرورية، وذلك من خلال عرض أبرز أعمال أمانة المنطقة الشرقية بمجال السلامة المرورية وبرامجها.

منصات تقنية

واطلع المحافظ، خلال جولته بالمعرض، على مكونات ركن أمانة الشرقية الذي شاركت به، والذي يتكون من عدة منصات تقنية وتوعوية، تعرض أهم الخدمات والمنجزات التي نفذتها الأمانة، كنموذج النقل والمرور، والنسخة الرقمية لنظام شبكة الطرق.

جهود وأهداف

واستمع الثنيان لشرح مفصل من قبل مدير الإدارة العامة لهندسة النقل والسلامة المرورية بالأمانة م. فهد الدلبحي، والذي ضم أهم جهود وأهداف أمانة الشرقية في مجال توعية المجتمع، والدور الكبير للأمانة وجهودها المتزامنة مع وتيرة التوسع السريع في المدن، ونقاط الجذب التي نشأت خلال الفترة الماضية من مرافق خدمية ومراكز تجارية ونمو للمنشآت السياحية والاقتصادية والصناعية التي حتمت على الأمانة البدء في تطوير آليات الطرق وتطوير التقاطعات والحركة المرورية في المدن بشكل عام ونموذجي.

النقل العام

وأشار إلى أهم الأهداف التي تتبناها الأمانة المتمثلة في اعتماد مشروع النقل العام بالحافلات الذي يحتوي على 70 حافلة ضمن 8 مسارات، لمسافة تصل إلى 400 كم، وتغطي جميع مدن حاضرة الدمام، والقطيف، متطرقا إلى أهم منجزات الإدارة بوكالة التعمير والمشاريع، التي تتبنى مستهدفات وطنية حققتها، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من إدارات كالمرور والنقل، وهيئة التطوير بالمنطقة، والتي أسهمت في خفض عدد الحوادث ونسبة الوفيات على مستوى مدن الحاضرة والمنطقة الشرقية بشكل عام.

معرض متكامل

واستعرض م. الدلبحي، أبرز مكونات الركن الذي ضم الكثير من المحتويات التي تخدم كافة شرائح زوار المعرض، والمتضمن معرضا متكاملا للصور والتقنيات التي تستخدمها الأمانة والتطبيقات المستخدمة، بالإضافة إلى عدد من إصدارات الأمانة المعروضة بشكل كامل والتي تخدم عددا من الفئات في مجالات عدة بهذا الشأن، بجانب ركن مخصص للأطفال تم تزويده بالعديد من الوسائل التي تخدمهم وتزيد من نسبة توعيتهم بالسلامة المرورية، خاصة فيما يتعلق بالنقل المدرسي واستخدام الحافلات.