محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الأوكراني يتخذ قرارا مفاجئا بشأن رؤساء العالم

أظهر الحساب الرسمي لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على “تويتر” إلغاء متابعة حسابات كل رؤساء العالم. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الاوكراني أنه بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن موضوعي العقوبات على موسكو وتقديم “مساعدة ملموسة” الى قوات كييف التي تواجه غزوا روسيا. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وكتب زيلنسكي على تويتر “تشديد العقوبات، مساعدة ملموسة للدفاع وتحالف ضد الحرب، (موضوعات) ناقشتها للتو مع” جو بايدن، مبدياً امتنان بلاده للدعم الأمريكي.

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