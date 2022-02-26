محمد بن مسعود - الدمام - بيان عاجل من سفارة المملكة في موسكو للمواطنين المقيمين في روسيا

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو المواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا الاتحادية إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت عن تقييد رحلات الطيران مؤقتًا في بعض المطارات في جنوب روسيا لغاية 2 مارس.

وقالت السفارة في بيان : نظرًا لتفاقم الوضع حول الوضع في أوكرانيا ، اعتبارًا من 24 فبراير 2022 ، بدءًا من الساعة 03:45 بتوقيت موسكو ، أصبحت الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا محدودة مؤقتًا. القيد ساري حتى 03:45 بتوقيت موسكو في 2 مارس 2022.

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وأوضحت السفارة أن المطارات المعلقة مؤقتًا: روستوف (بلاتوف) ، كراسنودار (باشكوفسكي) ، أنابا (فيتيازيفو) ، جيلندجيك ، إليستا ، ستافروبول ، بيلغورود ، بريانسك ، كورسك ، فورونيج ، سيمفيروبول.

وتابعت أن سلطات الطيران الروسية لا توصي بشدة أن يصل ركاب الرحلات القادمة ومن يقابلهم إلى المطارات. يجب توضيح جميع التغييرات في جدول المطارات وشركات الطيران على المواقع الرسمية للمطارات وشركات الطيران ، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية.