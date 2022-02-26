“الصحة” تؤكد على عدم أحقية أي مؤسسة صحية خـاصة في احتجاز المرضى مقابل أي مستحقات مالية عليهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

جددت وزارة الصحة، التأكيد على عدم أحقية أي مؤسسة صحية خاصة في الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديها مقابل مستحقات مالية عليهم.

وشددت على ضرورة اتخاذ المؤسسة الصحية الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية، كما أنه يجب عليها فوراً إبلاغ أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حـادث جنائي، أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين فيها.

وأشارت إلى أن هذا الالتزام يشمل أيضاً التبليغ عن أي حـادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.