ZIWIT درع أوروبا وأمريكا لحمايتهما من الهجمات و الأمن السيبراني

محمد بن مسعود - الدمام - حسب تقرير The New York Times ليوم 28 يناير فإن FBI تعاملت مرة واحدة فقط مع شركة NSO/PEGASUS في سنة 2019، وأنها تتعامل أَسَاسًا مع الشركة الفرنسية الاصل. ZIWIT

تعرف على شركة Ziwit الرائدة في مجال الأمن السيبراني… الأولى بأوروبا وأمريكا



لقد أثبتت شركة Ziwit التي أنشئت في مونبلييه في عام 2011، أنها المرجع الأوروبي الأول في مجال الأمن السيبراني الهجومي. وقد قامت على مر السنوات بالحفاظ على أمن تكنولوجيا المعلومات الخاصة بعملائها بشكل احترافي من خلال خدماتها المتعددة في هذا المجال وفريق عملها المتخصص.

وسرعان ما أصبحت شركة Ziwit إحدى رواد المجال المعروفين خصوصا مع تكاثر المشاكل والثغرات المتعلقة بأمن التكنولوجيا واعتماد معظم الشركات والمؤسسات على التكنولوجيا بشكل كامل أو شبه كامل في إدارة أعمالها الداخلية والتواصل مع الأطراف الأخرى.

تقدم الشركة منتجات وخدمات متنوعة لحماية عملائها من الهجمات الإلكترونية. أبرز هذه المنتجات والخدمات هي التدقيق اليدوي، والتدريب، والتوعية، وتوفير حلول للأمن السيبراني عبر الإنترنت، وCloudFlit و HTTPCS وغيرها. كما أنها أول مزود لشهادة SSL في أوروبا.

بعد النجاح المستمر التي قامت به الشركة، شرعت تتوسع في فرنسا والخارج لتقديم خدماتها على نطاق أكبر. حيث استحوذت في نهاية عام ٢٠١٨ على شركة TrustSign البرازيلية، ثم استقر مركز الشركة الأساسي في نيويورك ومازال الهدف الأول هو حماية المستهلك بشكل كامل وفعال مع احترام الخصوصيات والقوانين الدولية لحماية مستخدم الانترنت!

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تقدم شركة Ziwit لعملائها العديد من المميزات أبرزها:

· تقديم خدمات إستشارية

تقوم الشركة بكافة عمليات التدقيق اليدوية وPenests في الموقع أو عن بعد لضمان أعلى مستوى حماية.

· أكاديمية Ziwit

يقوم عدد من المدربين بتدريب وتعليم الأفراد والشركات أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، ليتمكنوا من حماية أنفسهم وغيرهم. كما تجعلهم قادرين على اكتشاف أي ثغرة أو تسلل ومعالجته بسرعة ودقة.

· مركز العمليات الأمنية

تضمن الامان التام من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لأمن تكنولوجيا المعلومات الخاص بك عند الحاجة، مع عرض SOC من قبل Ziwit.

· خدمات على مستوى عال من الاحترافية

تتميز شركة Ziwit باحترافيتها في مجال التكنولوجيا خصوصا كل ما يتعلق بال CloudFilt و HTTPCS وتوفير افضل حلول للحفاظ على لأمن السيبراني.

· فريق الاستجابة للحوادث

تمتلك الشركة وحدة حل الأزمات في حالة القرصنة وهذه هي الحالات الطارئة التي تستلزم تدخل سريع لحل المشكلة.

شركة Ziwit حديث الصحف الأوروبية و الامريكية بعد النجاح الهائل

تحدثت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية و الامريكية الورقية والإلكترونية عن Ziwit ومشاريعها وانجازاتها. وابرزها ميدي ليبر، بي إف إم بيزنس، لو باريزيان، لا ليتر M.fr وغيرها الكثيرين الذين أشادوا باكتشافات الشركة التي برزت في الآونة الأخيرة.

وقد وصفت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، شركة Ziwit ب”الرائد الأوروبي في مجال الأمن السيبراني الهجومي”، وقد صرحت بأن “مجموعة مونبلييه Ziwit قد قررت تقديم دعم بقيمة 15 مليون يورو لإنقاذ مراكز المستشفيات الجامعية في فرنسا” ، علي سبيل المثال أشادت كلا من صحف ومواقع لا تريبيون، فرانس24، TFI، لا جازيت، بالشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، لإسهاماتها الكبيرة في حفظ أمان كبرى الشركات الأوروبية بوجه عام والفرنسية على وجه الخصوص.

وفي بيان توضيحي عن الشركة، أعلنت إحدى أشهر المجلات الإلكترونية الفرنسية أن Ziwit قد أصبحت الشركة الأولى التي يتم استدعاؤها الآن للمساعدة من قبل المستشفيات الفرنسية.

من هو المؤسس للمجموعة ؟

ولا بد من التذكير بإنجاز محمد بومديان رئيسها التنفيدي العالمي حيث قام بفك تشفير العيب الأمني المكتشف على واتساب.

وقد جاء الخبر في الصحف الفرنسية على الشكل التالي:

“تم استغلال هذا الخلل من قبل مجموعة من الهاكرز بفضل برامج التجسس ويمنح فرصة الوصول إلى الهاتف بالكامل. وهذا ما يسمح للمتسلل بالتنصت ومتابعة الرسائل الصوتية والكتابية والاطلاع على الصور وجميع البيانات الشخصية.

هذا الخلل الأمني يعطي القراصنة اليد العليا على حوالي 1.5 مليار مستخدم بما في ذلك السياسيين والمعارضين السياسيين والصحفيين وكبار رجال الأعمال. وبالرغم من ان WhatsApp هو في البداية يتبادل رسائل مشفرة وآمنة، ولكن التكنولوجيا التي تمكن التشفير من طرف إلى طرف هي التي تعرضت للهجوم. ثم يطرح سؤال: ماذا عن اجهزة المراسلات الأخرى التي تدعي أيضا أنهم “مشفرون وامنون”؟

كما نجد له العديد من الصور معا عدد من رؤساء الحكومات، وشخصيات بارزة في أوربا وأمريكا من بينهم إيمانويل ماكرون و جو بايدن. وهومسلم من أصل مغربي حسب قناة الغد التي خصصة له برنامجا خاصا.