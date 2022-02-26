محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 5 مخالفين لنظام الإقامة لقيامهم بإدارة موقع لمسروقات نحاسية وقواطع كهربائية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن فرق شعبة دوريات الشرطة ضبطت موقعاً في الرياض لاستقبال وتصريف المسروقات من أسلاك نحاسية وقواطع كهربائية يديره 5 مخالفين لنظام الإقامة. ولفت إلى أن المتهمين في الواقعة 3 منهم من الجنسية الأفغانية و2 من الجنسية الباكستانية، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ 5 أشخاص لإدارتهم موقعاً لتصريف مسروقات نحاسية وكهربائية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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