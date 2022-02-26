اخبار دوليه – الصين والإمارات والهند تمتنع عن التصويت.. موسكو تستخدم «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن حول أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أمريكي ألباني في مجلس الأمن الدولي، بشأن أوكرانيا، فيما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«واشنطن» تدعو روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا

من جانبها، دعت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، ليندا توماس جرينفيلد، روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا، مجددة التأكيد على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت جرينفيلد، في جلسة لـ مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا، إن موسكو انتهكت القانون الدولي بهجومها على أوكرانيا، واوضحت المندوبة الأمريكية، أن روسيا اختارت الحرب على أوكرانيا

من جانبها، أضافت المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن الدولي، أنه «يجب أن نعمل لإنقاذ الاجيال المقبلة من الحرب»، فيما أوضح مندوب ألبانيا لدى مجلس الأمن الدولي، «يجب علينا التضامن مع أوكرانيا»، مشيرا إلى أن «مشروع القرار يدعو روسيا للانسحاب من أوكرانيا والالتزام باتفاقيات مينسك»