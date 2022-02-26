محمد بن مسعود - الدمام - أول رد من روسيا على قرار العقوبات الأوروبية بحق بوتين ووزير خارجيته

اليمن السعيد – وكالات : توعدت الخارجية الروسية، مساء اليوم الجمعة، بالرد بالشكل المناسب على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.

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وقالت زاخاروفا على قناة “روسيا 1”: “سنرد على العقوبات كما نفعل دائما. كل شيء سنفعله كما يناسبنا، نحن لا نعتبر أنه من الضروري التبرير والإبلاغ”.

وأضافت زاخاروفا أن العقوبات دليل على الضعف وعدم القدرة على استخدام الدبلوماسية والسياسة والمفاوضات.

وتابعت: “نحن دائمًا نستجيب لطلبات المفاوضات، ونعقدها دائمًا حتى مع أقوى الخصوم وأكثرهم عدوانية، لكن السؤال هو ما قاله رئيس بلدنا للتو عن عقلانية الأشخاص الذين يقودون هذه البلدان”.

وأعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرروا إدراج الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف على قوائم العقوبات للاتحاد الأوروبي.