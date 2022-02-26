محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. امرأة مسنة تخاطب الجن وتحذرهم من إطفاء النور .. ” أنا محترمة وجودكم “

انتشر مقطع فيديو، متداول على موقع تويتر، لسيدة تخاطب الجن في منزلها، وسط تفاعل كبير من المغردين بين السخرية والتعاطف مع السيدة.

وظهر في مقطع الفيديو سيدة تجلس على الأرض، وترتدي برقع وتخاطب جن، وتناشدهم بعدم العبث بالإضاءة بالمنزل، مؤكدة أنها لا تخاف منهم.

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وقالت السيدة حسب مقطع الفيديو:”أنا محترمتكم ومحترمة وجودكم وأدري إنكم تسمعوني،فلا تسوون هذه الحركات وتسكرون اللمبة وما أدري إش”.

وتابعت :”أنتم جن مسلم، بدليل إلى الآن اللمبة ما طفت مرة ثانية ،من الرجولة إذا كنت جن رجال بأن لا تعمل هذه الحركات ، أنا حصلتلي نفشة في الظهر، كأن نفشة حيوان وقرأت قرآن، وفوت عليكم وقلت يمكن بيتهيأ لي، لكن تسكرون اللمبة أثبتم وجودكم”.

وناشدت السيدة الجن قائلة :”راعوا إني حرمة،ومو معنى إني حرمة إني ضعيفة، أنا ماني ضعيفة، أنا عندي آيات قرآنية وتعلمون إني قوية، بدليل إنكم ترسلون لقريني يعلمكم، القرين يقولكم إني قوية ما تخاف من شيء، إذا كان عندك قوة إسلامية سمعني صوتك، هذه الحركات دليل ضعفكم”.