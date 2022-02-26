اخبار دوليه – بعد فرض لندن للعقوبات.. موسكو: بوتين ولافروف لا يملكان أي حسابات في بريطانيا أو غيرها

محمد بن مسعود - الدمام - علقت متحدثة الخارجية الروسية على فرض لندن عقوبات ضد الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف و«تجميد حساباتهما»، وأكدت أنهما لا يملكان أي حسابات في بريطانيا أو غيرها.

وأضافت زاخاروفا: «ليس لدى الرئيس بوتين والوزير لافروف حسابات سواء في بريطانيا أو في أي مكان في الخارج».

وأضافت أن هذه العقوبات دليل على عجز الدول الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على رئيس روسيا ووزير الخارجية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.