القوات الروسية تدخل مدينة ميليتوبول الأوكرانية على ساحل بحر آزوف

محمد بن مسعود - الدمام - أفات وسائل إعلام روسية، أن القوات الروسية دخلت مدينة ميليتوبول الأوكرانية على ساحل بحر آزوف.

وسقط منذ قليل، ما لا يقل عن 5 صواريخ على مطار خميلنيتسكي وسط أوكرانيا.

وأفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن صافرات الإنذار تدوي حاليا في العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي.

وكان البيت الأبيض حذرا موسكو، في بيان مساء اللليلة، من استهداف الرئيس الأكراني زيلنسكي، مؤكدًا أن ذلك سيشكل “عملا مروعا”، كشيرا إلى رئيس أوكرانيا مازال في منصبه ويتصدى بشجاعة للهجوم.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أنه حان الوقت لكل قادة العالم للتنديد بالهجوم الروسي.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من تدمير 211 هدفا عسكريا في أوكرانيا، معلنة نجاحها في عزل مدينتي سومي وكونوتوب.

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وكشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن عدد النازحين من أوكرانيا، منذ صباح أمس الخميس، بسبب الصراع العسكري القائم الآن بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وبحسب “العربية” أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال اليوميين الماضيين، على إثر العملية العسكرية التي تشهدها.