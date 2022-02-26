بولاق أبوالعلا تشتهر بمتحف العربات الملكية التاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - مركبات ملكية تجرها الخيول وأخرى حربية، وثالثة لنقل الأثاث والطعام، يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، هذا ليس مشهدًا من فيلم سينمائي تاريخي، لكنه داخل متحف المركبات الملكية في منطقة بولاق أبوالعلا التاريخية بالقاهرة.

ويعود تاريخ إنشاء المتحف إلى عام 1879 وتحديدًا في عهد الخديوي إسماعيل، وأطلق عليه عدة أسماء على مدى تاريخه، مثل مصلحة الركائب الخديوية، ومصلحة الركائب السلطانية، وتحوّل اسمه إلى متحف الركائب الملكية عام 1978، ويُعد من أكثر المتاحف ندرة فهو الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.

يقول أحمد الصباع مدير المتحف إن هناك نوعيات مختلفة من المركبات يعرضها المتحف أبرزها عربة «الآلاي» و«النصف آلاي»، وهي عربات تجرها الخيول كان يتم تصنيعها بمواصفات معينة للملوك وكبار رجال الدولة، بينها الأشهر هى العربة التي كانت هدية من نابليون الثالث إلى الخديوي إسماعيل خلال حفل افتتاح قناة السويس عام 1869.

يضيف الصباغ أن المتحف مصمم بما يتناسب مع المكفوفين، وذلك عبر بطاقات مكتوبة بطريقة برايل تشرح تاريخ كل قطعة، بالإضافة لممرات ممهدة ومنحدرات لتسهيل الصعود والهبوط، بما يسهل حركة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، وأيضًا يضم لوحات إرشادية بجميع القاعات باستخدام لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية.