العثور على ثعبان أسود ذي بطن أحمر

محمد بن مسعود - الدمام - عثر أحد سكان كوينزلاند بأستراليا على ثعبان أسود كبير وسميك غير عادي ذي بطن أحمر في منزله، وأكد صائدو الثعابين أنه أحد أكبر الثعابين التي شوهدت في الذاكرة الحديثة، بحسب موقع «أستراليا بالعربي».

وقال Stu McKenzie، Snake Catcher إن فريقه استدعى للعمل في نينجي، في منطقة خليج موريتون في جنوب شرق كوينزلاند، حيث كان هناك رجل قلق بشأن ثعبان أسود أحمر اللون شوهد في فناء منزله.

في سياق ذلك، قال ماكنزي إنه في حين أن الثعابين السوداء شديدة السمية وذات بطن أحمر تكون خجولة عادة، ولا تشكل خطرًا كبيرًا.

وعلى الرغم من أن الطقس الصيفي الماطر عادة ما يؤدي إلى فترات مزدحمة لصائدي الثعابين، إلا أن ماكنزي قال إن الثعابين كانت مختبئة على الأرجح بسبب الأمطار الغزيرة.

وختامًا، نصح صائد ثعابين صن شاين كوست السكان بالبحث عن الثعابين واستدعاء صائد مؤهل لها.