العاهل الأردني وقرينته يحصدان جائزة زايد للأخوة الإنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية اختيار العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى جانب مؤسسة المعرفة والحرية (فوكال)، المنظمة الإنسانية في جمهورية هايتي، لتكريمهم بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022.

يأتي التكريم تقديرًا لجهودهم المبذولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي، ودعمًا للمحافظة على استمرارية هذه الجهود من أجل الكرامة الإنسانية والتسامح.

وتُعنى الجائزة بالاحتفاء بجهود الأفراد والكيانات المبادِرة بتقديم إسهامات جليلة في سبيل الارتقاء بالإنسانية وتعزيز التعايش السلمي.

وكانت الجائزة قد أُطلقت استلهامًا من وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّعها شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في عام 2019 تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وتمثل الوثيقة حجر الأساس الذي تقوم عليه الجائزة باعتبارها مرجعية أخلاقية عالمية لتعزيز الروابط الإنسانية والقيم الدينية، ودستورًا يُعمل به من أجل تحقيق السلام والحوار والتعددية وكرامة الإنسان، فضلاً عن كونها دليلاً ملهمًا للأجيال القادمة يرشدهم نحو سبل تعزيز التعايش وتقبل الآخر.