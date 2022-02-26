محمد بن مسعود - الدمام - المستشارة الألمانية ميركل تتعرض للسرقة أثناء تسوقها في هذه الدولة

ذكرت صحيفة “بيلد” أن شخصا مجهولا سرق محفظة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بينما كانت تتسوق في أحد المحلات التجارية. وقالت الصحيفة إن المستشارة السابقة ذهبت، الخميس، إلى سوبر ماركت في برلين، وكانت محفظتها في عربة التسوق، وفجأة اختفت من عربة التسوق دون أن تلاحظ ميركل ولا حارسها الشخصي كيف سرقها شخص مجهول من هناك، وفقا لروسيا اليوم. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وشغلت أنغيلا ميركل منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 سنة، قبل أن تترك هذا المنصب في ديسمبر الماضي.

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