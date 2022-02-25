المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي يعلن تغييرات جديدة في مسابقات الأندية

محمد بن مسعود - الدمام - كوالالمبور – (د ب أ):

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مجموعة من التوصيات الاستراتيجية الصادرة عن لجنة المسابقات في الاتحاد. وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت الجمعة أن «القرارات الجديدة تمثل تحسينات واضحة في تاريخ بطولات الأندية بالاتحاد».

وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي قد أوضح مبادئ التحديثات الجديدة على هذه المسابقات، وذلك خلال الاجتماع الثامن للمكتب التنفيذي، والذي عقد في نوفمبر 2021.

وأكد الشيخ سلمان أن دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي ستشهدا تغيرا على النظام الحالي الذي يشهد إقامتهما من فصل الربيع إلى الخريف، وذلك إلى نظام من فصل الخريف إلى الربيع، حيث تقام البطولتين على امتداد عامين اعتبارا من نسخة 2023/‏ 2024.

وجاء اتخاذ هذا القرار بعد عملية تقييم شاملة ومشاورات مكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث سيمكن هذا نخبة الأندية في قارة آسيا من الاستفادة من فترات الانتقالات، وتحسين فرصها بالتعاقد مع لاعبين ومدربين مميزين بحسب مواعيد انتهاء بطولات الدوري، وكذلك تحسين توزيع مباريات الأندية سنويا مع المحافظة على توازن مباريات المنتخبات الوطنية. وفي قرار آخر يهدف لتحسين نوعية التنافس في البطولات، صادق المكتب التنفيذي على توصية رفع الحد الأقصى لعدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق للمباراة من النظام الحالي 1+3 إلى مجموع 1+5 (خمسة لاعبين من أي جنسية ولاعب آسيوي)، وذلك اعتبارا من موسم 2023/‏.2024

وحظي قرار رفع عدد اللاعبين الأجانب بمساندة لجنة المسابقات واللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي.

وفيما يتعلق بالإنذارات وعقوبات الإيقاف، صادق المكتب التنفيذي على مقترح لجنة المسابقات بتعديل قاعدة الإيقاف التلقائي، بحيث يتم إيقاف اللاعب في المباراة التالية بالبطولة عقب حصوله على ثلاث إنذارات في مباريات مختلفة بذات البطولة، بدلا من النظام السابق الذي كان ينص على الإيقاف عند الحصول على إنذارين، وسوف تبدأ إدارة الاتحاد الآسيوي ببحث الأمر بشكل أكبر قبل تحديد الخطوات التالية من أجل تطبيقه.

وفي سياق آخر، وفي أعقاب توصية لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتخصيص نسبة 5% من الجوائز المالية المخصصة لبطل ووصيف مسابقات الاتحاد، ومن ضمنها دوري أبطال آسيا وكأس آسيا للسيدات، إلى مؤسسة الحلم الآسيوي، من أجل زيادة تأثير وانتشار مشاريع المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد، فقد قرر المكتب التنفيذي إضافة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لتكون من ضمن هذه المسابقات.

وبخصوص نظام التأهل إلى بطولات الفئات العمرية، في كأس آسيا تحت 17 عاما وتحت 20 عاما وتحت 24 عاما، فقد تقرر إزالة نظام المناطق في التصفيات، اعتبارا من نسخ عامي 2023 و2024، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار تحليل مستوى الأداء في النسخ السابقة والتطوير الفني وكذلك عوامل التنظيم.