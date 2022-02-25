محمد بن سلطان يتوج بلقب مسابقة الكبار ببطولة خالد بن حمد للبولينج

محمد بن مسعود - الدمام - توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود بلقب مسابقة الكبار ببطولة خالد بن حمد الأولى للبولينج والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج على صالة مركز أرض المرح برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بعدما فاز على الأمريكي Dante Tisdom في النهائي بنتيجة 177 نقطة مقابل 169 نقطة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود قد تصدر الدور التمهيدي بـ1550 نقطة ليتأهل للنهائي مباشرة فيما حقق محمد الشاووش المركز الثاني 1536 نقطة ليتأهل للدور قبل النهائي مباشرة، وجاء السعودي ياسر ابوالريش ثالثا 1367 نقطة، وحميد تقي رابعا 1329 نقطة، والأمريكي Dante Tisdom خامسا 1299 نقطة ليتأهل الثلاثة إلى ربع النهائي.

والتقى ابوالريش وحميد تقي والأمريكي Dante Tisdom في ربع النهائي وفاز الأخير 221 نقطة ليواجه محمد الشاووش في الدور قبل النهائي وتغلب عليه 210 مقابل 176 نقطة ليبلغ النهائي في مواجهة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود الذي فاز بالنهائي 177 مقابل 169 ليتوج بالمركز الأول والأمريكي ثانيا والشاووش ثالثا وحميد تقي رابعا والسعودي ابوالريش خامسا.

وعلى صعيد مسابقة الرجال تأهل 24 لاعبا إلى الأدوار النهائية وسيلعب المشاركون من المركز 7 لغاية 24 يوم الخميس ليتأهل منهم 8 لاعبين ليتواجهوا مع اللاعبين من المركز الرابع والخامس والسادس 6 أشواط أخرى في الدور الثالث ليتأهل منهم 7 لاعبين ليخوضوا الدور الرابع قبل النهائي مع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسبقهم مباريات الدور الثاني من فئة السيدات لـ8 لاعبات المتأهلات لهذا الدور والذين سيلتقوا يوم الجمعة الساعة 11 صباحا، وسيقام نهائي مسابقتي الرجال والسيدات اليوم السبت.

وكانت نتائج مسابقة الرجال لغاية يوم الخميس اسفرت عن تصدر اللاعب السعودي عبدالله الدليجان لمسابقة الرجال 2217 نقطة، ويوسف فلاح الثاني 2215 نقطة، والإماراتي أحمد المهري ثالثا 2205 نقطة، والسعودي أحمد ابوالريش رابعا 2193 نقطة، والسعودي عبدالرحمن الخليوي خامسا 2179 نقطة، وعلي الماس سادسا 2168 نقطة، وأحمد الخاجة سابعا 2164 نقطة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود ثامنا 2161 نقطة، والسعودي بندر ثامر تاسعا 2158 نقطة، وايمرسون عاشرا 2136 نقطة.

وأما مسابقة السيدات فقد شهدت تصدر الإماراتية هند الحمادي 1863 نقطة، وتراجعت نادية عقيل للمركز الثاني 1857 نقطة، ونورة سلطان ثالثة 1758 نقطة، وليلى الجناحي رابعة 1662 نقطة، والإماراتية ريم جمال خامسة 1624 نقطة، والفلبينية جازين بلاتا سادسة 1604 نقطة، ومارسيل سلطان سابعة 1583 نقطة، وريم سلطان ثامنة 1559 نقطة، والسعودية نهلة عدس تاسعة 1532 والإماراتية رحمة مبارك عاشرة 1519 نقطة.