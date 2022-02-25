انطلاق مسابقة «شديد العرب» التراثية

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت، الجمعة، مسابقة شديد العرب التراثية التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وتضم المسابقة أربع مجموعات في المرحلة، بحيث كل مجموعة يتنافس فيها ثلاثة فرق لبلوغ المراحل النهائية.

ويضم كل فريق ثلاثة متسابقين يتنافسون وسط ظروف كان يواجهها الآباء والاجداد في حياتهم القديمة.

ووسط تنافس شديد، بدأت منافسات المجموعة الأولى من مسابقة شديد العرب والتي تضم ثلاثة فرق هي فريق «الصدارة» وفريق «المعمري» وفريق «رعد الجنوب»، حيث تستمر المنافسات على مدى يومين.

وتعد شديد العرب مسابقة تنافسية شاملة للرياضات التراثية لقياس مدى تحمل المتسابق لمختلف الظروف القاسية التي يواجهها على مدى يومين، حيث تحاكي مراحل المسابقة المختلفة ما كان يعيشه الآباء والأجداد في حياتهم.

وكانت البداية من قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، حيث خاضت الفرق الثلاثة مراحل شاقة بدأت بركوب الهجن والخيل في اليوم الأول لمسافة 20 كيلومترا لنقل الاحتياجات الأساسية من 3 مواقع مختلفة إلى موقع المخيم الرئيسي ومنها الماء والحطب والذبائح. وتستمر منافسات المجموعة الأولى في اليوم الثاني، حيث يخوض المتسابقون سباق للهجن مسافة 2 كيلومترا وسباق الخيل لذات المسافة، بالإضافة إلى مسابقة هدد حمام وطرح قعدان ومن ثم سباق جري لمسافة 500 متر قبل أن يختتم اليوم الثاني بمسابقة الرماية.